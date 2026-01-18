Giorgia Meloni e la Groenlandia gli errori di Trump e dell' Europa | parole da statista

Giorgia Meloni, nel suo intervento sulla Groenlandia, evidenzia l'importanza di evitare escalation e promuovere il dialogo internazionale. La premier italiana si pronuncia in modo equilibrato, distinguendosi dalle posizioni di Donald Trump e riconoscendo gli sbagli dell’Europa. In un contesto di tensioni e interessi strategici, le sue parole riflettono un approccio da statista, orientato alla stabilità e al rispetto degli equilibri globali.

Evitare l'escalation, lavorare per il dialogo. Sulla Groenlandia la premier italiana Giorgia Meloni parla da statista, attenta agli equilibri internazionali: si dice in disaccordo con il presidente americano Donald Trump, che ha minacciato ai paesi europei che hanno inviato militari nell'isola di ghiaccio controllata dalla Danimarca, ma allo stesso modo riprende l' Unione Europea per gli errori del passato. "Volevo dirvi che la previsione di un aumento dei dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza per la Groenlandia, secondo me, è un errore. E, ovviamente, non la condivido ", spiega il presidente del Consiglio in conferenza stampa da Seoul, per la sua visita ufficiale in Corea del Sud. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Alle ore 11, Giorgia Meloni tiene una conferenza stampa di fine anno presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. Tra i temi discussi ci sono Trump, la situazione in Venezuela, il referendum sulla Giustizia e altri argomenti di attualità politica. L'evento sarà trasmesso in diretta, offrendo un aggiornamento sui principali sviluppi e sulle posizioni del governo italiano.

