In un'intervista al Nove, Travaglio afferma che l'Italia non importa petrolio e gas dalla Russia, ma da paesi considerati ancora più autocratici, e definisce il nostro atteggiamento come un moralismo autolesionistico. Inoltre, commenta che non si può essere in disaccordo con le sue posizioni, anche se sono state espresse per anni, finché sono state condivise da Vannacci.

“Come si fa a non essere d’accordo con delle robe che scrivo da quattro anni solo perché le dice Vannacci. Petrolio e gas? Ma perché dobbiamo pagare l’energia più cara, rinunciando a quella russa e scegliendo di prenderla da Paesi che sono altrettanto o più autocratici della Russia?”. Lo ha detto il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ad Accordi&Disaccordi, il programma sul Nove condotto da Luca Sommi. “Dobbiamo finirla con questo moralismo autolesionistico ” ha detto Travaglio, citando anche l’Azerbaijan e “la pulizia etnica compiuta in Nagorno-Karabakh”. “La sfiga vuole che petrolio e gas siano quasi tutti in Paesi autocratici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Petrolio e gas? Non lo prendiamo dalla Russia ma da autocrazie peggiori, il nostro è moralismo autolesionistico”

