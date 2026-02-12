La sinistra attacca duramente il militare e le sue truppe, definendoli “robaccia fascista e putiniana”. Intanto, parte la polemica: i partiti di centrosinistra cercano di dimostrare che la presenza di Vannacci in maggioranza ha spostato la coalizione più a destra. La discussione si infiamma, e il dibattito politico si fa sempre più acceso.

A sinistra è partita la danza per dimostrare che con Vannacci in maggioranza la coalizione si è spostata a destra. I soldati del generale dopo che hanno votato la fiducia al governo sono stati, infatti, il bersaglio di un fuoco di fila di dichiarazioni al fulmicotone. «La Meloni - osserva in mezzo al Transatlantico Marco Furfaro della segreteria del Pd - ha impiegato venti anni per non farsi chiamare fascista e ora si è messa in casa uno che è contento di essere additato come fascista». Ed ancora: «È robaccia - spiega Matteo Orfini - e una destra moderna li avrebbe cacciati fuori. E invece, ahimè, comincerà la competizione su chi è più destra». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sinistra delusa alza il tiro sul militare e le sue truppe. "Robaccia fascista e putiniana"

Approfondimenti su Vannacci Militare

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’introduzione di dazi del 10% a partire da febbraio per i Paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia.

L'Iran ha segnalato di essere in fase di valutazione di possibili azioni contro basi americane, secondo quanto comunicato dagli Stati Uniti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Vannacci Militare

Argomenti discussi: La sinistra delusa alza il tiro sul militare e le sue truppe. Robaccia fascista e putiniana.

La sinistra delusa alza il tiro sul militare e le sue truppe. Robaccia fascista e putinianaA sinistra è partita la danza per dimostrare che con Vannacci in maggioranza la coalizione si è spostata a destra. I soldati del generale dopo che hanno votato la fiducia al governo sono stati, infatt ... ilgiornale.it

E già che ci siamo, ecco uno dei tanti commenti minacciosi contro una persona di sinistra, che ha educazione, sa argomentare, e poi, guarda un po', altro che un comico che fa ridere con robaccia omofoba e volgarità, è oggi una delle più grandi poetesse italia - facebook.com facebook

Quindi Meloni è scesa in campo per difendere l’autore, tra le altre cose, di bodyshaming becero e volgare nei confronti di una sua avversaria politica a sinistra. Bodyshaming che per giunta non è inserito in uno show “satirico” ma è semplicemente robaccia vo x.com