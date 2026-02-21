Trump alza ancora il tiro | dazi globali al 15% con effetto immediato Sfida totale contro la Corte Suprema

Donald Trump ha deciso di aumentare i dazi globali al 15% per rispondere alla decisione della Corte Suprema. La misura, che entra in vigore subito, colpisce le importazioni di diversi Paesi. La mossa mira a rafforzare la posizione commerciale degli Stati Uniti, ma rischia di provocare reazioni internazionali. La decisione si inserisce in un clima di tensione crescente tra l’amministrazione e il tribunale. La misura riguarda molte materie prime e prodotti di consumo.

La risposta di Donald Trump alla sentenza della Corte Suprema si fa durissima. Il presidente americano ha trasformato l'annunciato dazio globale del 10% in una stangata ancora più pesante, portando la tariffa al 15% con effetto immediato. Mossa che punta a saturare il limite massimo consentito dalla Section 212 del Trade Act del 1974, la norma che il tycoon ha definito «legalmente testata» per superare l'ostacolo dei giudici, seppur per una finestra temporale di 150 giorni. L'ira di Trump contro i giudici. Dallo Studio Ovale, Trump non ha risparmiato attacchi feroci alla Corte che solo ventiquattr'ore prima aveva bocciato i suoi precedenti dazi.