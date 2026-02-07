Memorial Andrea Mellone raccolti 7.445 euro per la Fondazione Santobono-Pausilipon

Al teatro Cilea di Napoli è andata in scena la seconda edizione del Memorial dedicato a Andrea Mellone, il ragazzo di 17 anni morto in un incidente stradale il 1° febbraio. La serata ha attirato un grande pubblico e ha permesso di raccogliere 7.445 euro per la Fondazione Santobono-Pausilipon. La manifestazione si è svolta senza intoppi, con musica e momenti di ricordo, lasciando tutti con il cuore più leggero.

Al teatro Cilea a Napoli si è tenuta con grande successo di pubblico la seconda edizione del "Memorial Andrea Mellone", dedicato al 17enne rimasto vittima di un incidente stradale il 1° febbraio 2024. Per ricordarlo nel corso della serata presentata con professionalità ed eleganza da Magda Mancuso (che ha indossato due splendidi abiti del maestro dell'arte sartoriale Gianni Cirillo ) con il ricavato – al netto delle spese – di 7.445 euro devoluti (come nella precedente edizione) con un maxi-assegno sul palco alla Fondazione Santobono-Pausilipon (consegnato da Francesca Nastro, amica di Andrea Mellone, alla direttrice Flavia Matrisciano ), sono intervenuti diversi artisti della musica leggera, della canzone classica e del cabaret partenopeo quali Gianni Fiorellino, Erminio Sinni, Mauro Nardi, Mavi, Stefania Lay, Francesco Malapena, Thayla Orefice, Francesco Procopio, Ciro Ceruti, Mariano Bruno, Giosiano Felago e il giovanissimo Mattia Pizzi.

