la rinascita del teatrino di corte i paesaggi sonori di zosha warpeha

Durante il Monza Music Meetings, il Teatro di Corte della Reggia di Monza sarà tra i protagonisti principali, insieme al Duomo con la sua Cappella di Teodolinda e gli organi storici Zanin e Metzler, utilizzati con autorizzazione di monsignor Marino Mosconi. La rinnovata scena teatrale rappresenta un’occasione importante per la città di valorizzare gli spazi storici e promuovere eventi di musica e cultura.

Oltre al Duomo, con la sua Cappella di Teodolinda e i suoi due organi storici (Zanin e Metzler) - con uso autorizzato da monsignor Marino Mosconi - grande protagonista di questo Monza Music Meetings sarà il Teatro di Corte della Reggia di Monza. Riaperto all’inizio del 2024 dopo un imponente intervento di restauro, sostenuto da fondi ministeriali, regionali e locali - per un totale complessivo di circa 2,5milioni di euro - il Teatrino è tornato a splendere nei suoi affreschi neoclassici, nel palchetto reale, nella raffinata macchina scenica. Da spazio silenzioso a centro vitale della Reggia, oggi è uno dei simboli della nuova stagione culturale monzese, anche grazie alla collaborazione con l’ Orchestra Canova e di Musicamorfosi (come dimostra la kermesse Monza Visionaria dell’anno scorso). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

