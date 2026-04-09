La diplomazia arte da apprendere con lo studio sempre che si aggiunga a un talento innato

La diplomazia viene spesso considerata un’arte che si apprende attraverso lo studio, ma che richiede anche un talento naturale. In passato, alle giovani donne provenienti da famiglie della buona borghesia venivano insegnate le buone maniere come parte dell’educazione. Queste pratiche erano considerate fondamentali per affrontare i contatti sociali e le relazioni ufficiali. Oggi, il ruolo delle competenze comportamentali si combina con la preparazione accademica nel settore diplomatico.

Un tempo alle giovani donne, soprattutto quelle che provenivano da famiglie della buona borghesia, venivano insegnate le buone maniere. Ciò avveniva ben prima del loro debutto in società, a diciotto anni, magari partecipando all’attesissimo ballo. Con esso si formalizzava il raggiungimento di quel traguardo. Le “buone maniere”, ovvero come comportarsi dovunque e comunque, era realizzabile senza grandi sforzi quando il terreno, cioè il carattere di chi era sul fuoco, quello della forgia, era duttile quanto bastava.Agli albori dell’aviazione civile, la prima prova che dovevano affrontare gli “assistenti di volo”, sia uomini che donne, era quella di saper ben relazionarsi con i passeggeri, alla luce dei requisiti esposti sopra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

“Vannacci si fa vedere in questo modo virile… Sarà come Mussolini? Sarebbe da capire, perché ha a che fare con l’insicurezza”: le parole di Marina La Rosa a E’ sempre cartabianca e l’imbarazzo in studio"Io penso che il tema sia un pochino più serio, meglio chiudere qua", il tentativo di Paragone di spostare l'attenzione su altri aspetti del...

La mano robotica che supera quella umana: afferra meglio e si muove da sola. Lo studioSuperare l’evoluzione e costruire una mano robotica più efficiente e funzionale della mano umana.

Temi più discussi: Diplomazia, memoria e arte protagoniste a Villa Abamelek; Card. Parolin: la pace, unica opzione; Cultura leva diplomazia internazionale, a Vicenza 11 aprile convegno con Tajani; Circolazioni mussoliniane e sarfattiane in Francia tra le due guerre.

Diplomazia, memoria e arte protagoniste a Villa Abamelek con gli ambasciatori di Russia e Belarus e L’Aquila Siamo NoiUna serata che ha saputo unire istituzioni, cultura e comunità, confermando come la musica e l’arte possano parlare una lingua universale. laquilablog.it

Mattarella: diplomazia e’ arte di intelligenza e ascoltoAl Quirinale si tiene la tradizionale cerimonia dello scambio degli auguri di Natale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i rappresentanti dei corpi diplomatici delle varie nazioni ... affaritaliani.it

Rivedi su #Play2000 #DiBellasul28 con Antonio Di Bella "Medio Oriente: diplomazia e tensioni" - facebook.com facebook

Rivedi su #Play2000 #DiBellasul28 con @AntDiBella "Medio Oriente: diplomazia e tensioni" x.com