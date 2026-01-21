Un team di ricercatori dell’EPFL ha sviluppato una mano robotica in grado di afferrare con maggiore precisione rispetto a quella umana e di muoversi autonomamente, staccandosi dal braccio. Questo progresso rappresenta un passo avanti nell’ambito della robotica, puntando a creare dispositivi più efficaci e funzionali. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, evidenzia come l’innovazione tecnologica possa migliorare le capacità di manipolazione automatizzata.

Superare l’evoluzione e costruire una mano robotica più efficiente e funzionale della mano umana. Questa la sfida raccolta e superata da un team di ricercatori dell’ École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), guidato da Aude Billard, direttrice del Learning Algorithms and Systems Laboratory, che oggi, in un articolo pubblicato su Nature Communications, presenta una mano robotica capace non solo di afferrare meglio di una mano umana, ma anche di staccarsi dal braccio e muoversi autonomamente. Il dispositivo è stato sviluppato dal team guidato da Aude Billard, direttrice del Learning Algorithms and Systems Laboratory dell’EPFL. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La mano robotica che supera quella umana: afferra meglio e si muove da sola. Lo studio

Leggi anche: Una mano robotica fatta di Lego: la SoftHand-A del 16enne Jared Lepora imita quella umana

Leggi anche: Regionali, Carlo Raucci: "Una Campania che si muove meglio e che sa attrarre di più"

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Svizzera, arriva la mano robotica che cammina da sola sulle dita; Questa nuova mano robotica veloce potrebbe raggiungere cose che tu non puoi; Mano robotica si stacca dal braccio per afferrare oggetti; Debutta la mano robotica che cammina e afferra.

La mano robotica che supera quella umana: afferra meglio e si muove da sola. Lo studioLa mano robotica sviluppata dal Politecnico di Losanna, capace di staccarsi dal braccio, camminare e afferrare più oggetti contemporaneamente in spazi ristretti ... ilfattoquotidiano.it

Svizzera, arriva la mano robotica che cammina da sola sulle ditaÈ questa la novità messa a punto da un gruppo di ricercatori guidato dal Politecnico svizzero di Losanna (Epfl). La mano sarebbe in grado di staccarsi dal suo braccio e di camminare utilizzando le di ... tg24.sky.it

LA REALTÀ SUPERA LA FANTASCIENZA – UN GRUPPO DI RICERCATORI HA REALIZZATO UNA MANO ROBOTICA IN GRADO x.com

Debutta la mano robotica che cammina e afferra - facebook.com facebook