In diretta a “E’ sempre cartabianca”, Marina La Rosa ha commentato le recenti uscite di Vannacci, definendolo “virile” e paragonandolo a Mussolini. La sua frase ha fatto scattare un certo imbarazzo in studio, mentre Bianca Berlinguer ha chiesto se le azioni di Vannacci potrebbero danneggiare più Salvini o Meloni. La conversazione si è subito fatta più tesa, con gli ospiti che cercano di capire quale strada possa prendere questa vicenda.

“ Vannacci danneggerà più Salvini o Meloni? “, ha chiesto Bianca Berlinguer a Marina La Rosa, ex concorrente del Grande Fratello e opinionista del talk di Rete 4 “ È sempre CartaBianca “. Un tema di stretta attualità, dopo la rottura tra il Generale e la Lega, ma La Rosa ha deciso di soffermandosi su altri aspetti e paragoni: “Vorrei dire solo una cosa su questi movimenti autoritari, come quello ci si approccerà a fare che è Futuro Nazionale, in realtà mascherano spesso questa insicurezza con una enfasi muscolare, non a caso Mussolini per esempio si faceva ritrarre a petto nudo per mostrare i muscoli”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vannacci si fa vedere in questo modo virile… Sarà come Mussolini? Sarebbe da capire, perché ha a che fare con l’insicurezza”: le parole di Marina La Rosa a E’ sempre cartabianca e l’imbarazzo in studio

