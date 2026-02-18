Inquinamento e Alzheimer | studio USA rivela correlazione tra Pm2.5 e rischio di sviluppare la malattia dopo i 65 anni

Uno studio negli Stati Uniti ha mostrato che l’inquinamento da particelle fini Pm2.5 aumenta il rischio di Alzheimer tra le persone sopra i 65 anni. La ricerca ha analizzato i dati di quasi 28 milioni di cittadini e ha trovato che chi vive in aree con alto inquinamento ha più probabilità di sviluppare la malattia. Un esempio concreto riguarda gli anziani che risiedono vicino a grandi arterie trafficate, dove i livelli di Pm2.5 sono più elevati.

Inquinamento e Alzheimer: un legame sempre più stretto scoperto da una ricerca su vasta scala. Quasi 28 milioni di persone coinvolte, uno studio negli Stati Uniti rivela una correlazione significativa tra l’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico e un aumento del rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. La ricerca, pubblicata su PLOS Medicine nel febbraio 2026, apre nuove prospettive sulla prevenzione e la comprensione di una patologia che rappresenta una sfida crescente per la sanità pubblica globale. Un’indagine approfondita sulla popolazione statunitense. Lo studio, condotto dall’Università Emory, ha analizzato i dati relativi a persone over 65 tra il 2000 e il 2018.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

