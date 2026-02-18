Inquinamento e Alzheimer | studio USA rivela correlazione tra Pm2.5 e rischio di sviluppare la malattia dopo i 65 anni

Uno studio negli Stati Uniti ha mostrato che l’inquinamento da particelle fini Pm2.5 aumenta il rischio di Alzheimer tra le persone sopra i 65 anni. La ricerca ha analizzato i dati di quasi 28 milioni di cittadini e ha trovato che chi vive in aree con alto inquinamento ha più probabilità di sviluppare la malattia. Un esempio concreto riguarda gli anziani che risiedono vicino a grandi arterie trafficate, dove i livelli di Pm2.5 sono più elevati.

Inquinamento e Alzheimer: un legame sempre più stretto scoperto da una ricerca su vasta scala. Quasi 28 milioni di persone coinvolte, uno studio negli Stati Uniti rivela una correlazione significativa tra l’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico e un aumento del rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. La ricerca, pubblicata su PLOS Medicine nel febbraio 2026, apre nuove prospettive sulla prevenzione e la comprensione di una patologia che rappresenta una sfida crescente per la sanità pubblica globale. Un’indagine approfondita sulla popolazione statunitense. Lo studio, condotto dall’Università Emory, ha analizzato i dati relativi a persone over 65 tra il 2000 e il 2018.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Microplastiche nel cervello: uno studio rivela come possono accelerare la malattia di Alzheimer Malattia renale cronica: studio rivela impatto su cuore e rischio di mortalità, prevenzione chiave.La malattia renale cronica aumenta il rischio di problemi al cuore e di mortalità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alzheimer, l’aria inquinata può contribuire in modo diretto allo sviluppo della malattia; Piombo nelle ossa, triplica il rischio di Alzheimer. I danni dello smog: dalla demenza alla disabilità; Alzheimer e inquinamento: l’esposizione al piombo aumenta fino a tre volte il rischio; Tumori e Alzheimer: cosa sappiamo dell’associazione inversa. Alzheimer, l’aria inquinata può contribuire in modo diretto allo sviluppo della malattiaNon è solo una questione di polmoni o di cuore. L'aria che respiriamo nelle nostre città sembra avere un filo diretto – e purtroppo dannoso - con il nostro cervello. Stando a una nuova ricerca pubblic ... repubblica.it Inquinamento e Alzheimer: un legame sempre più chiaroUn approccio integrato uomo-laboratorio Grazie alla collaborazione con Manuela Allegra del Cnr di Padova, il progetto integra osservazioni cliniche ed evidenze sperimentali. Questo approccio permette ... polesine24.it Studio scientifico conferma che l’inquinamento atmosferico può contribuire direttamente all'Alzheimer facebook