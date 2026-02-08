Maria De Filippi mantiene la forma a 60 anni seguendo una dieta attenta e facendo regolarmente esercizio fisico. La conduttrice di Mediaset si prende cura del suo corpo, puntando su abitudini sane e allenamenti mirati. La sua energia e il look sempre curato sono il risultato di uno stile di vita disciplinato, che le permette di affrontare senza fatica le tante ore di lavoro in tv.

Dieta e allenamenti della conduttrice Mediaset, Maria De Filippi.. L’immagine sempre curata e l’energia con cui Maria De Filippi affronta i suoi numerosi impegni televisivi sono diventate negli anni un tratto distintivo della conduttrice, simbolo di professionalità e costanza. De Filippi, oggi sessantenne, continua a mostrarsi instancabile e concentrata, qualità che molti attribuiscono al suo stile di vita equilibrato. Dieta semplice, abitudini costanti e un allenamento regolare sono gli elementi che le permettono di mantenere ritmo e vitalità nonostante una carriera che richiede presenza, lucidità e resistenza. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La dieta di Maria De Filippi: gli allenamenti e i segreti per restare in forma a 60 anni

