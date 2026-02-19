Montoro AV | imprenditore denunciato per sversamento di rifiuti pericolosi nel fiume Sarno

A Montoro, un imprenditore è stato denunciato dopo aver riversato oli esausti e rifiuti pericolosi nel torrente Solofrana. Le forze dell’ordine hanno sequestrato un’area di circa 500 metri quadrati, trovando materiali inquinanti abbandonati vicino al corso d'acqua. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, che ha portato alla denuncia dell'uomo per il gravissimo sversamento illecito. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che temono danni all’ambiente e alla salute pubblica.

Sequestrata un'area a Montoro: imprenditore denunciato per sversamento di oli esausti e rifiuti pericolosi nel torrente Solofrana. Nell'ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell'inquinamento del bacino del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale, in ottemperanza al protocollo d'intesa tra le Procure, Forze di Polizia ed Enti tecnici, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, un 59enne del posto per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

I Carabinieri, in collaborazione con il personale dell'ARPA Campania, appuravano che un imprenditore, operante nel settore dell'edilizia, aveva depositato sul nudo terreno, circa 100 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da oli esausti e contenitori