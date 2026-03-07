La confisca dei beni mafiosi l' allarme di Cracolici | Bisogna superare i problemi della legge 109

Un rappresentante politico ha espresso preoccupazione riguardo alla legge 109 del 1996, che quest’anno compie trent’anni. La normativa ha introdotto la possibilità di riutilizzare socialmente i beni confiscati alle organizzazioni criminali, rappresentando un passo importante nel contrasto alla criminalità organizzata. Tuttavia, sono stati segnalati problemi ancora presenti nel sistema e la necessità di superare alcune criticità legate alla legge.

"La legge 109 del 1996 che oggi compie trent’anni ha aperto una frontiera nel contrasto alla criminalità organizzata, con il riuso sociale dei beni confiscati. Nata da una grande mobilitazione collettiva promossa da Libera, ha reso l’Italia un modello di riscatto per altri Paesi che, a differenza nostra, non avevano un sistema creato dal sacrificio delle migliaia di vittime uccise dalle mafie". A dirlo è il presidente della commissione Antimafia dell'Assemblea regionale siciliana, Antonello Cracolici, che aggiunge: "A trent’anni dall'applicazione di quella legge dobbiamo affrontare alcuni punti critici come i tempi lunghi di assegnazione che pregiudicano le condizioni dei beni, spesso abbandonati o vandalizzati". 🔗 Leggi su Palermotoday.it “109 piazze per la legge 109”: anche a Chieti la mobilitazione di Libera per i beni confiscati alle mafieBanchetti e raccolta firme anche a Chieti per chiedere che il 2% del Fondo unico giustizia sia destinato ai beni confiscati Tre giorni di... Libera promuove l’iniziativa 109 piazze per la Legge 109Il 7 marzo 2026 saranno 30 anni, da quando, grazie anche al milione di firme raccolte su impulso di Libera, Associazioni, Nomi e Numeri contro le... Contenuti e approfondimenti su La confisca dei beni mafiosi l'allarme.... Cracolici Legge sul riuso sociale dei beni confiscati frontiera del contrasto alle mafiePALERMO (ITALPRESS) – La legge 109 del 1996 che oggi compie trent’anni ha aperto una frontiera nel contrasto alla criminalità organizzata, con il riuso sociale dei beni confiscati. Nata da una grande ... msn.com Zelensky chiede la confisca dei beni russi intervenendo alla conferenza sugli accordi di HelsinkiIl presidente ucraino si è collegato con l'evento in Finlandia che ha marcato i 50 anni dagli accordi di Helsinki per la cooperazione internazionale. Zelensky ha condannato la brutalità degli attacchi ... it.euronews.com