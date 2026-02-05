Dopo il sequestro da un milione di euro arriva la confisca dei beni per la famiglia oggetto dell' operazione Game Over

Dopo il sequestro di quasi un milione di euro, le autorità hanno deciso di confiscare anche i beni della famiglia coinvolta nell’operazione a Pescara. La misura arriva dopo le indagini che hanno portato al sequestro preventivo di denaro e proprietà. Ora si attende l’eventuale processo e le decisioni definitive sulla sorte degli altri beni.

Dopo il sequestro da quasi un milione di euro arriva anche la confisca dei beni della famiglia di Pescara oggetto dell'operazione Game Over. In questi giorni personale della divisione anticrimine della questura di Pescara, unitamente al nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Game Over Salerno: Blitz antidroga in tre province, 19 arresti e sequestro beni da un milione di euro Nella giornata di oggi, i Carabinieri hanno condotto un'importante operazione antidroga tra Salerno, Napoli e Avellino, portando all'arresto di 19 persone, tra cui il presunto leader dell'organizzazione. 'Ndrangheta, sequestro beni da un milione e 300 mila euro a due imprenditori reggini La Guardia di Finanza ha messo sotto sequestro beni per circa 1,3 milioni di euro a due imprenditori di Reggio Calabria. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Game Over Argomenti discussi: Dopo il sequestro da 9 milioni di euro, quattro misure cautelari: imprenditore arrestato; Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti: due ergastoli, 50 anni dopo; Prato: sequestro nella comunità cinese, preso in Bulgaria il rapitore di Yang Yixiang che si travestì da poliziotto; Due ergastoli, 50 anni dopo il verdetto sul sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti. Cristina Mazzotti, due ergastoli 50 anni dopo: la studentessa 18enne fu imprigionata in una buca per 28 giorni e poi uccisaLa Corte d’Assise ha condannato mercoledì pomeriggio in primo grado all’ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella ( assolto Antonio Talia ): hanno fatto parte del commando che portò via la ragazza ... milano.corriere.it Sequestro di Cristina Mazzotti: due ergastoli dopo 50 anniLa 18enne morì in una buca dopo 28 giorni di prigionia. Condannati Calabrò e Latella, assolto invece Talia ... ilgiornale.it UFFICIALE: GAME OVER INZAGHI Cosa cambia per la Roma https://bit.ly/4rz6Qgc facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.