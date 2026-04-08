Va a riprendere la cocaina nascosta nel bosco | arrestato
Un giovane di 19 anni, di origini albanese e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri di Città della Pieve. L'uomo è stato sorpreso mentre si recava nel bosco per recuperare una quantità di cocaina nascosta. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata dai militari.
Preso mentre va a prendere la cocaina nascosta nel bosco. I carabinieri di Città della Pieve hanno arrestato, in flagranza di reato, un 19enne albanese, senza fissa dimora,per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato catturato in una zona boschiva della frazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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