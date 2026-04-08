Va a riprendere la cocaina nascosta nel bosco | arrestato

Un giovane di 19 anni, di origini albanese e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri di Città della Pieve. L'uomo è stato sorpreso mentre si recava nel bosco per recuperare una quantità di cocaina nascosta. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata dai militari.