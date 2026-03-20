Musica la grande canzone napoletana rivive a Santa Maria La Nova | Gennaro Pisapia & Gruppo Smeraldo in concerto

Sabato 21 marzo alle 20, Gennaro Pisapia e il Gruppo Smeraldo si esibiranno in un concerto presso il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, in Piazza Santa Maria La Nova. L’evento celebra la musica della canzone napoletana, portando sul palco le melodie tradizionali e i brani più rappresentativi di questa tradizione culturale. La serata si svolgerà all’interno dell’antico complesso architettonico nel cuore della città.

Sabato 21 marzo, alle ore 20, la storia della musica partenopea incontra l’incanto architettonico del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova (Piazza Santa Maria La Nova, 44). Protagonisti della serata saranno Gennaro Pisapia & Gruppo Smeraldo, pronti a condurre il pubblico in un percorso emozionale tra le melodie che hanno reso Napoli celebre in tutto il mondo. Lo spettacolo rappresenta un omaggio ai grandi poeti e compositori del XIX e XX secolo. In scaletta, brani immortali che hanno segnato la storia della canzone classica: dalle atmosfere sognanti di “Era de maggio” e “Palomma ’e notte”, al brio di “Chella llà” e “Pigliate ’na pastiglia”, passando per la drammaticità di “Guapparia” e l’intensità di “Luna rossa” e “Carmela”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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