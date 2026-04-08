La canzone classica napoletana trionfa a Santa Maria La Nova | Sold-out e Standing Ovation per Pisapia & Gruppo Smeraldo

A Santa Maria La Nova si è tenuto un concerto dedicato alla canzone classica napoletana, che ha registrato il tutto esaurito e ha ricevuto una standing ovation. L’evento ha visto protagonisti l’artista e il gruppo musicale, attirando un pubblico composto sia da residenti che da visitatori. La serata ha confermato come questa musica tradizionale mantenga ancora una forte presenza nel panorama culturale locale.

La canzone classica napoletana non è solo memoria, ma un’entità viva che continua a far battere il cuore di cittadini e turisti. Lo dimostra il successo travolgente della rassegna stabile ospitata nel Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, diretto da Giuseppe Reale. Una serie di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Musica, la grande canzone napoletana rivive a Santa Maria La Nova: Gennaro Pisapia & Gruppo Smeraldo in concertoSabato 21 marzo, alle ore 20, la storia della musica partenopea incontra l’incanto architettonico del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova... Musica, la Canzone napoletana a Santa Maria La NovaAppuntamento sabato 24 gennaio all’interno del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova con “Pisapia & Gruppo Smeraldo-La canzone classica... Temi più discussi: Era di maggio, tanti vip per la musica immortale; Lode vibrante alla Madonna l’Ave Maria di Giovanni Busiello in napoletano; Era di Maggio | la grande canzone napoletana conquista la Sala Umberto. Napoli, Santa Maria La Nova: grande successo di Pisapia & Gruppo Smeraldo con la classica canzone napoletanaLa canzone classica napoletana non appartiene solo al passato, ma anzi, è un’entità viva che continua a far battere il cuore di cittadini e turisti. Lo dimostra ... ilmattino.it Musica al Complesso Santa Maria La Nova«Da due anni è mezzo ho costituito una stabile della canzone napoletana… - commenta Gennaro Pisapia - mancava qualcosa di simile. Da luglio siamo nel complesso monumentale di Santa Maria La Nova. È ... ilmattino.it LabTv. . Domani il Question Time a Palazzo Mosti ed è la prima assise cittadina dopo l'esplosione del caso Santamaria. L'opposizione chiama in causa l'aspetto politico dell'intera vicenda - facebook.com facebook