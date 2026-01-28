La puntata di Affari Tuoi trasmessa martedì 27 gennaio ha visto tra i protagonisti Francesco Rubino, concorrente originario di Trieste. Rubino, che nella vita si occupa di sistemi di sicurezza, ha partecipato al gioco dei pacchi accompagnato in studio dalla madre Roberta. Nel corso della partita, i primi tiri non hanno portato esiti favorevoli rispetto ai premi più alti ancora disponibili. Il concorrente ha comunque ottenuto 2.000 euro dal pacco di Gennarino, cifra rimasta come risultato intermedio durante la progressione del gioco. Francesco Rubino ad Affari Tuoi: profilo del concorrente. Durante la trasmissione, l’attenzione del pubblico si è concentrata non solo sull’andamento della partita, ma anche sulla figura del concorrente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ecco chi è davvero”. Francesco non l’ha detto ad Affari tuoi, ma si è scoperto: la moglie è famosa, chi è (FOTO)

Approfondimenti su Affari Tuoi 27Gennaio

La puntata di ieri di Affari Tuoi ha riservato una sorpresa.

Martina Miliddi, nota per la sua partecipazione ad Amici, è entrata nel cast di Affari Tuoi, sostituendo temporaneamente Herbert Ballerina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Affari Tuoi 27Gennaio

Argomenti discussi: Siamo stati in Cisgiordania: ecco cosa fanno davvero i coloni e chi sono gli sfollati; Barbara D’Urso: ecco chi davvero avrebbe impedito il suo ritorno in tv dopo Ballando con le stelle; Adriano Giannini sul set a Torino con la sua amata Alma... ecco chi è; Re dei colpi di testa, ha vinto col Siviglia! Chi è En-Nesyri, l'attaccante che serve alla Juve.

Barbara D’Urso: ecco chi davvero avrebbe impedito il suo ritorno in tv dopo Ballando con le stelleL’assenza di Barbara D’Urso dalla tv continua a far discutere. In molti, in primis i follower della conduttrice su Instagram, ancora non si spiegano perché sia stata cacciata dall’ambiente ... rds.it

Siamo stati in Cisgiordania: ecco cosa fanno davvero i coloni e chi sono gli sfollatiLa vicenda dei carabinieri italiani fermati è solo uno dei tanti casi (su cui peraltro non c'è una versione univoca). Beduini e cristiani sono le ultime ... avvenire.it

26/1/26. Che cosa sappiamo, davvero, di Francesco d’Assisi La domanda sembra superflua, quasi ingenua: tutti pensano di conoscerlo. Francesco è il santo della pace, della povertà, della fraternità universale; il volto mite d’un Cristianesimo riconciliato con i facebook