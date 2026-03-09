Nel match tra Valencia e Alavés, Duro ha trasformato un calcio di rigore decisivo che ha portato la squadra valenciana alla vittoria. La partita si è conclusa con il Valencia che ha ottenuto tre punti importanti grazie al gol dal dischetto. La gara si è giocata in un clima teso, con entrambe le squadre impegnate a conquistare il risultato.

Il Valencia ha ottenuto una vittoria fondamentale nel suo stadio, il Mestalla, battendo il Deportivo Alaves con un punteggio di 3-2. La partita è stata caratterizzata da momenti di grande intensità e un finale drammatico, culminato in un rigore decisivo trasformato da Hugo Duro al 99° minuto. Questo risultato non solo ha portato i tre punti, ma ha anche riacceso le speranze di salvezza per il Valencia dopo un periodo difficile. Dall'inizio della stagione, il Valencia ha affrontato numerose sfide. Le aspettative della tifoseria erano alte, e la squadra ha faticato a trovare la propria identità.

© Napolipiu.com - Penalità decisiva di Duro porta il Valencia alla vittoria contro l’Alavés.

