Nell’ambito delle possibili cessioni in vista della prossima stagione, si parla di un centrocampista olandese che potrebbe lasciare la squadra in estate. La sua posizione in rosa e i recenti sviluppi sul campo portano a considerare il match contro l’Atalanta come un momento chiave per il suo futuro. La partita potrebbe influenzare le decisioni sulla sua permanenza o meno nel club, con il giocatore che dovrebbe scendere in campo come titolare.

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© Juventusnews24.com - Koopmeiners lascia la Juve in estate? Perché la partita contro l’Atalanta può essere decisiva

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Boga e Koopmeiners titolari da ex a Bergamo: senza McKennie e Vlahovic, Spalletti ridisegna la JuveSabato alle 20.45 la Juventus sarà ospite dell'Atalanta in una gara fondamentale per la corsa Champions. Senza McKennie squalificato e Vlahovic infortunato, Luciano Spalletti ... tuttojuve.com

Juve, ultima chiamata per Koop: a Bergamo si gioca la fiducia di Spalletti e del clubAlla Continassa non vorrebbero buttar via l'investimento fatto sull'olandese, ma si attende un riscontro positivo sul campo. L'occasione arriva grazie alla squalifica di McKennie ... gazzetta.it

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