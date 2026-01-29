Sparatoria a Rogoredo c' è la data dell' autopsia | sarà il 3 febbraio Ecco perché può essere decisiva

Questa mattina, si è appreso che l’autopsia su Abderrahim Mansouri si terrà il 3 febbraio. Il giovane di 28 anni è stato ucciso da un agente di polizia durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo, alla periferia di Milano. La data potrebbe essere decisiva per chiarire cosa sia realmente successo quella sera.

È fissata per martedì 3 febbraio l’autopsia sul corpo di Abderrahim Mansouri, il 28enne di origini marocchine ucciso da un agente di polizia durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo, alla periferia est di Milano. L’esame medico-legale potrebbe essere un passaggio chiave dell’inchiesta: dalle sue conclusioni, infatti, potrebbe dipendere la verifica della versione fornita finora dall’agente che ha sparato. Aiuterà a far emergere elementi sulla traiettoria del colpo, la distanza reale tra poliziotto e vittima e la compatibilità tra i dati scientifici e la ricostruzione dei fatti. L’agente sostiene di aver sparato per difendersi, ritenendo la minaccia immediata e concreta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Martedì 3 febbraio sarà il giorno dell’autopsia sul corpo di Abderrahim Mansouri, il giovane di 28 anni ucciso da un agente di polizia durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo.

