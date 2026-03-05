Konate del Liverpool nel mirino del Real Madrid | il futuro del difensore è in bilico

Ibrahima Konate, difensore del Liverpool, è finito nella lista dei preferiti del Real Madrid, secondo quanto riportato da BILD. Si dice che il giocatore abbia già deciso di lasciarsi alle spalle l’esperienza con il club inglese e sia ora considerato una possibile futura acquisizione per il club spagnolo. La situazione attuale lascia il suo futuro in bilico.

?? @BILD are reporting Ibrahima Konate is now at the top of Real Madrid's shortlist. The player is said to have already mentally moved on from his time in England. ?? @MatteMoretto reports Ibrahima Konate remains an option for Real Madrid. pic.twitter.comSEeHMddtAC Nel panorama del mercato internazionale, emergono segnali che indicano un interesse concreto da parte del Real Madrid per Ibrahima Konaté. Il profilo del difensore francese viene valutato come possibile punto di forza per la linea arretrata, con la prospettiva di una operazione che potrebbe coinvolgere il Liverpool nelle prossime settimane di mercato. Le indicazioni parlano di un atteggiamento mentale orientato a una nuova desafio sportivo e geografico, accompagnato da valutazioni tecniche mirate al mosaico difensivo dei blancos.