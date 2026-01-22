Chi era Andrea Bolelli il 39enne morto sul lavoro nell’incidente in A13 | Il suo motto musica e solidarietà

Andrea Bolelli, 39 anni, è deceduto in un incidente sul lavoro in A13. Originario di Galatina, provincia di Lecce, e residente a Bologna, era noto per il suo impegno politico e sociale e per la passione musicale, che lo aveva portato a essere voce di Radio Città Fujiko. Il suo motto era “musica e solidarietà”, espressione della sua dedizione alla comunità e alle cause civili.

Dolore e rabbia. Ciao Bole, che la terra ti sia lieve Ieri Andrea Bolelli, compagno con cui abbiamo condiviso in questi anni le piazze e le tante iniziative, ha perso la vita in un incidente stradale, mentre lavorava. Sempre al fianco delle battaglie di USB dalle lott - facebook.com facebook

