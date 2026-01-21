Chi era il 39enne che è morto nell’incidente sulla A13

Il 39enne deceduto nell’incidente sulla A13 tra Altedo e Bologna Interporto era un uomo residente nella zona. L’incidente, avvenuto mercoledì 21 gennaio intorno alle 12, ha coinvolto più veicoli e ha provocato disagi al traffico. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento dalle autorità competenti.

Attorno alle ore 12 di oggi, mercoledì 21 gennaio, si è verificato un terribile incidente stradale sulla A13, tra le uscite di Altedo e Bologna Interporto. Nello scontro ha perso la vita Andrea Bolelli, 39enne originario di Galatina, in Puglia, e residente a Bologna. Bolelli viaggiava sul sedile del passeggero quando l’uomo alla guida, 38 anni, ha tamponato a forte velocità un mezzo pesante. I motivi dell’incidente sono ancora da chiarire. Andrea Bolelli è morto mentre lavorava: a riferirlo è Radio Città Fujiko, con cui tra l’altro il 39enne collaborava. Bolelli, infatti, era collaboratore della radio bolognese e redattore del programma radiofonico “If the kids are united”.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Incidente in A13 oggi: scontro tra camion e furgone, morto un 39enne. Chiuso il tratto, code e disagiOggi sull'A13 si è verificato un incidente tra un camion e un furgone, provocando la morte di un uomo di 39 anni e il ferimento di un altro.

