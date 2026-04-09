Kayser Italia parteciperà alla missione Learn to Fly nel 2027 I dettagli

Fae Technology, società italiana quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che la controllata Kayser Italia prenderà parte alla missione orbitale “Learn to Fly” prevista per aprile 2027. L’azienda ha stretto un accordo strategico con la società spagnola Orbital Paradigm per questa partecipazione. La notizia riguarda un progetto nel settore aerospaziale che coinvolge l’Italia e la Spagna.

Fae Technology, società italiana quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato che la controllata Kayser Italia parteciperà alla missione orbitale “Learn to Fly”, prevista per aprile 2027, grazie a un accordo strategico con la spagnola Orbital Paradigm. L’intesa riguarda lo sviluppo di servizi avanzati per applicazioni in microgravità e sistemi legati al ciclo completo delle missioni spaziali, dal lancio al rientro sulla Terra. L’operazione si inserisce nel percorso di espansione del gruppo bergamasco nel settore spaziale, avviato con l’acquisizione di Kayser Italia nel 2025. Una mossa che ha segnato l’ingresso strutturato di Fae... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Kayser Italia parteciperà alla missione Learn to Fly nel 2027. I dettagli Leggi anche: "L'Italia non parteciperà alla guerra. Agire con gli alleati europei" Leggi anche: Il Consiglio supremo di difesa: "l'Italia non parteciperà alla guerra" Gruppo FAE Technology: Kayser Italia parteciperà alla missione orbitale Learn to Fly, firmato l’accordo strategico con Orbital ParadigmIl payload sarà focalizzato sull’utilizzo di piattaforme di rientro e si inserisce nell’evoluzione verso modelli commerciali per LEO ... aresdifesa.it Kayser Italia parteciperà alla missione Learn to Fly nel 2027. I dettagliFae Technology, società italiana quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato che la controllata Kayser Italia parteciperà alla missione orbitale Learn to Fly, prevista per aprile 2027, grazie a ... formiche.net