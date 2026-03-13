Il Consiglio supremo di difesa | l' Italia non parteciperà alla guerra

Oggi al Quirinale si è svolto il Consiglio Supremo di Difesa, presieduto dal presidente della Repubblica. Alla riunione hanno partecipato la presidente del Consiglio, il sottosegretario Mantovano e i ministri Crosetto, Tajani, Giorgetti e Urso. Durante l'incontro è stato deciso che l'Italia non prenderà parte alla guerra. La riunione si è svolta in un contesto di confronto tra le autorità italiane.

AGI - Si è riunito oggi al Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa. Alla riunione, presieduta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno partecipato, oltre alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il sottosegretario Mantovano, i ministri Crosetto, Tajani, Giorgetti e Urso. Insieme a loro il segretario generale della Presidenza della Repubblica Zampetti, il capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, il segretario del CsD Garofani. Il Consiglio Supremo di Difesa "sottolinea come l'estensione del conflitto ad opera dell'Iran rischia anche di aprire spazi a forme di guerra ibrida e a gravissime iniziative di organizzazioni terroristiche. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Consiglio supremo di difesa: "l'Italia non parteciperà alla guerra" Articoli correlati Leggi anche: Iran, il Consiglio Supremo di Difesa riunito da Mattarella: «Italia non parteciperà a guerra, uso basi in rispetto accordi internazionali» Leggi anche: Consigkiuo Supremo di Difesa: "L'Italia non parteciperà alla guerra. Agire con gli alleati europei" Una raccolta di contenuti su Consiglio supremo Temi più discussi: Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa. Cos'è, chi ne fa parte e quali compiti ha; Mattarella convoca Consiglio supremo difesa: cos'è e chi ne fa parte; Medio Oriente: Mattarella convoca il Consiglio supremo di Difesa; Il Presidente Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per oggi alle ore 10. Iran, il Consiglio Supremo di Difesa riunito da Mattarella: «Italia non parteciperà a guerra, uso basi in rispetto accordi internazionali»L'Italia «non partecipa né prendera parte alla guerra» in Iran. In più c'è «grande preoccupazione» per «lo scenario di crisi che ... ilmattino.it Il Consiglio Supremo di Difesa: Grave preoccupazione per lo scenario di crisi in Medio OrienteGrande preoccupazione è stata espressa dal Consiglio Supremo di Difesa per lo scenario di crisi che si è determinato con la nuova guerra in corso a seguito dell'azione militare degli Stati Uniti e ... ansa.it Iran, il Consiglio Supremo di Difesa riunito da Mattarella: «Italia non parteciperà a guerra, uso basi in rispetto accordi internazionali» - facebook.com facebook Consiglio supremo Difesa: Italia non partecipa a guerra, rischio gravissime iniziative terroristiche x.com