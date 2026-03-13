Oggi al Quirinale si è tenuto il Consiglio Supremo di Difesa, presieduto dal presidente della Repubblica. Alla riunione hanno partecipato la presidente del Consiglio e i ministri della Difesa, degli Esteri, dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture. Durante l'incontro si è deciso che l’Italia non prenderà parte alla guerra, ma agirà in collaborazione con gli alleati europei.

AGI - Si è riunito oggi al Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa. Alla riunione, presieduta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno partecipato, oltre alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il sottosegretario Mantovano, i ministri Crosetto, Tajani, Giorgetti e Urso. Insieme a loro il segretario generale della Presidenza della Repubblica Zampetti, il capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, il segretario del CsD Garofani. Il Consiglio Supremo di Difesa "sottolinea come l'estensione del conflitto ad opera dell'Iran rischia anche di aprire spazi a forme di guerra ibrida e a gravissime iniziative di organizzazioni terroristiche. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "L'Italia non parteciperà alla guerra. Agire con gli alleati europei"

