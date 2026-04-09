Durante la giornata di Pasqua, sono state diffuse immagini che mostrano Kate Middleton mentre conversa con James, il giovane Conte di Wessex. L'incontro si è svolto in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sui temi affrontati. Le foto hanno suscitato diverse interpretazioni tra gli osservatori, alimentando le discussioni sui rapporti tra i membri della famiglia reale.

Kate Middleton è stata immortalata la domenica di Pasqua mentre scambiava alcune battute con James, il giovanissimo Conte di Wessex. Raramente i due si incontrano e ancora più straordinario è stato il fatto che abbiano interagito pubblicamente con tanto affetto, accendendo l’attenzione di tutti. Kate Middleton, lo scambio di battute con il Conte di Wessex. Kate Middleton è stata tra le protagoniste della Pasqua reale britannica. Dopo due anni di assenza è tornata accanto a Re Carlo per la funzione solenne che ogni anno si tiene la mattina presso la Cappella di San Giorgio a Windsor. Con Kate, che indossava un abito riciclato di Self Portrait, c’erano ovviamente William e i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis che sono sempre più grandi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, l’incontro col Conte di Wessex scatena le voci

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Temi più discussi: Kate Middleton, tutti i look di Pasqua sfoggiati negli anni, in attesa (forse) di scoprire che cosa indosserà questa volta; Charlotte a Pasqua vestita come mamma Kate: a 10 anni ha già capito tutto; Kate Middleton, il dettaglio su George non è passato inosservato; Pasqua a Windsor, chi ci sarà? Il ritorno di William e Kate, l'assenza di Beatrice e Eugenie.

Kate Middleton, il dettaglio su George non è passato inosservatoKate Middleton si è mostrata mamma orgogliosa coi suoi tre figli. Ma un dettaglio che riguarda George rivela quanto sia diventato grande. dilei.it

Kate Middleton e Charlotte si tengono per mano in pubblico: il dolce gesto contro l’etichetta è viraleA pochi giorni dalla tradizionale messa di Pasqua, è diventato virale una foto di Kate Middleton e la principessina Charlotte: le due si tengono teneramente ... fanpage.it

Una foto di Kate Middleton e della principessina Charlotte, che si tengono per mano durante la messa di Pasqua, ha fatto il giro del web. Un gesto che rompe il protocollo, ma che mostra la loro affettuosa connessione. - facebook.com facebook

Il fratello minore di Kate Middleton spiega in un post Instagram perché si è voluto assentare per qualche tempo dalla piattaforma social. E, in occasione del weekend pasquale, torna a pubblicare foto della sua famiglia, compresi gli adorati cani e un raro scatto x.com