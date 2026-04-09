Kate Middleton l’incontro col Conte di Wessex scatena le voci

Da dilei.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la giornata di Pasqua, sono state diffuse immagini che mostrano Kate Middleton mentre conversa con James, il giovane Conte di Wessex. L'incontro si è svolto in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sui temi affrontati. Le foto hanno suscitato diverse interpretazioni tra gli osservatori, alimentando le discussioni sui rapporti tra i membri della famiglia reale.

Kate Middleton è stata immortalata la domenica di Pasqua mentre scambiava alcune battute con James, il giovanissimo Conte di Wessex. Raramente i due si incontrano e ancora più straordinario è stato il fatto che abbiano interagito pubblicamente con tanto affetto, accendendo l’attenzione di tutti. Kate Middleton, lo scambio di battute con il Conte di Wessex. Kate Middleton è stata tra le protagoniste della Pasqua reale britannica. Dopo due anni di assenza è tornata accanto a Re Carlo per la funzione solenne che ogni anno si tiene la mattina presso la Cappella di San Giorgio a Windsor. Con Kate, che indossava un abito riciclato di Self Portrait, c’erano ovviamente William e i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis che sono sempre più grandi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton, l’incontro col Conte di Wessex scatena le voci

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