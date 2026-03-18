Durante la parata militare delle Guardie Irlandesi per San Patrizio, Kate Middleton ha sfoggiato uno chignon intrecciato molto voluminoso, che ha quasi causato un incidente con il cappello. La duchessa ha rischiato di perdere l’equilibrio a causa della posizione del suo acconciatura, suscitando attenzione tra i presenti. Nessun altro dettaglio riguardo all’evento è stato rivelato.

Kate Middleton ha rischiato un incidente imbarazzante durante la parata milita delle Guardie Irlandesi per San Patrizio. La Principessa del Galles è riuscita a evitarlo per un soffio. E non è la prima volta che è vittima di un contrattempo durante questo tradizionale evento. Ma vediamo di capire quanto è accaduto. Kate Middleton alla parata militare di San Patrizio. A parte l’anno del Covid, Kate Middleton non ha mai perso una parata militare delle Guardie Irlandesi nel giorno di San Patrizio. Dal 2012 la Principessa del Galles si è presentata davanti al reggimento con il suo look verde, cambiando tonalità di anno in anno, ad eccezione di quando si vestì di marrone. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, lo chignon intrecciato è voluminoso e sfiora l’incidente col cappello

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