kate middleton infrange le regole e osa col cappotto optical sgargiante

Kate Middleton ha fatto notizia per il suo look audace durante una visita in Galles. La duchessa ha scelto un cappotto optical dai colori vivaci, infrangendo le regole di eleganza a cui ci ha abituato. È arrivata in un lanificio e in un’azienda di denim a conduzione familiare, mostrando un volto più casual e deciso. La sua scelta di abbigliamento ha attirato subito l’attenzione di tutti i presenti.

Kate Middleton, icona di stile, si è recata in Galles per visitare un lanificio che crea coperte e altri prodotti unici utilizzando tecniche tradizioni e un’azienda di denim a conduzione famigliare che produce jeans unici per alcuni stilisti di nuova generazione. In linea con il tema del suo tour, la Principessa ha incantato, osando con un cappotto anni Sessanta, dalla fantasia optical. Kate Middleton, prima uscita della settimana tra coperte e jeans. La settimana lavorativa di Kate Middleton è iniziata con un breve viaggio da sola nel Galles, terra di cui è Principessa. La moglie di William ha visitato alcune aziende locali che sono eccellenze nella produzione di tessuti e capi di abbigliamento realizzati secondo tecniche artigianali antiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

