Juventus Women Fiorentina 2-1 | due volte Capeta in finale di Coppa con la Roma

Nella semifinale di Coppa Italia femminile, Juventus Women e Fiorentina si sono affrontate in una partita terminata 2-1 a favore delle bianconere. Capeta ha segnato due volte, contribuendo alla vittoria che ha portato la Juventus in finale contro la Roma. La partita, valida per il ritorno delle semifinali, ha previsto analisi, moviola e aggiornamenti in tempo reale sul risultato e sui momenti salienti.

di Mauro Munno Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita la Fiorentina nella gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartono dalla vittoria per 0-2 al Viola Park. Servono prestazione e qualificazione per provare a superare un momento di profonda crisi. Juventus Women Fiorentina 2-1: sintesi e moviola. 90+1? Tiro Vangsgaard – Ennesima occasione per la danese, questa volta incrocia bene il mancino. Ma Fiskerstrand le dice di no 84? Occasione Vangsgaard – Fiskerstrand non trattiene il cross di Thomas, Vangsgaard sbaglia il tap-in. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Fiorentina 2-1: due volte Capeta, in finale di Coppa con la Roma Articoli correlati Fiorentina Juventus Women 0-2: Capeta-Beccari, finale di Coppa Italia a un passodi Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata delle semifinali di... Juventus Women Fiorentina 2-0 LIVE: doppietta di Capetadi Mauro MunnoJuventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di... Altri aggiornamenti su Juventus Women Fiorentina Temi più discussi: Coppa Italia Women | Dove vedere Juventus-Fiorentina; Domenica il ritorno delle semifinali su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW: alle 15 Inter-Roma, alle 18 Juventus-Fiorentina; Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv; Coppa Italia Women, il ritorno delle semifinali oggi su Sky. Juventus Women - Fiorentina 2-1: Omarsdottir accorcia le distanze60' - Passata l'ora di gioco, dominio totale delle bianconere 57' - Beccari di testa, ma la porta è stregata. Rimessa dal fondo 52' - ANCORA CAPETA, 2-0. Waiti ... tuttojuve.com Pagina 2 | Juve Women-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere la semifinale di Coppa ItaliaDopo la vittoria dell'andata, le bianconere di Canzi in campo per raggiungere l'ultimo atto della competizione tricolore ... tuttosport.com Le pagelle di Juventus Women Fiorentina I voti alle protagoniste del match - facebook.com facebook Semifinale di ritorno per la Juventus Women Coppa Italia Women Semifinale di ritorno Fiorentina 18:00 CEST Stadio “Pozzo - La Marmora”, Biella x.com