Verona stagione finita per Serdar | rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro

Serdar si ferma definitivamente a causa di una rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, evento avvenuto dopo settimane di dolore e riabilitazione. Il centrocampista era stato già costretto a interrompere l’attività tra ottobre e dicembre, a causa di un infortunio al ginocchio. Questa volta, gli esami medici hanno confermato il danno grave, che richiederà un intervento chirurgico e un lungo recupero. La squadra dovrà fare a meno del giocatore per molto tempo. La decisione è stata comunicata dal club in giornata.

"L'Hellas Verona FC comunica che nella giornata di lunedì 23 febbraio il calciatore Suat Serdar sarà sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro". Con questo comunicato i gialloblù hanno annunciato un importante perdita a centrocampo. Il tedesco classe 1997 chiude anticipatamente una stagione che lo aveva visto già ai box tra ottobre e dicembre, sempre per un problema al ginocchio riportato nella sfida contro il Como dello scorso 29 ottobre. Il centrocampista si aggiunge alla lunga lista di indisponibili dei veneti: Suslov, Gagliardini, Belghali, Valentini, Bernede, Lovric, Lirola.