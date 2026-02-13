Italia Under 17 3 bianconeri convocati in Nazionale per la Francia | ecco di chi si tratta nello specifico I nomi

Fabio Zaccaria, allenatore dell’Italia Under 17, ha annunciato che tre giovani della Juventus sono stati convocati per la doppia sfida contro la Francia a Coverciano. I nomi sono due giocatori classe 2009 e uno nato nel 2010, tutti già segnalati come promesse del settore giovanile bianconero. Questa convocazione arriva dopo una serie di ottime prestazioni nei rispettivi campionati e rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto dai ragazzi e dai loro allenatori.

di Fabio Zaccaria Italia Under 17, due 2009 e un 2010 della Juventus convocati da Franceschini per il doppio impegno contro la selezione francese a Coverciano. Le scelte ufficiali del ct. Archiviate le sconfitte contro la Spagna, è tempo di rivalsa per l'Italia Under 17 di Franceschini che dopo le gare del weekend (1516 febbraio) si riunirà per preparare le prossime partite previste dal programma federale. In occasione del doppio impegno contro la nazionale francese, il ct ha convocato 22 giocatori tutti classe 2009 eccetto due, uno di questi fa parte della Juventus Under 16.