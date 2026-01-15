Calcio Under 19 Ecco i convocati per lo stage di mercoledì
La selezione regionale Under 19 si prepara per lo stage di mercoledì, con un allenamento programmato alle 16.15 a Ostra Vetere. Di seguito, l’elenco dei convocati per questa sessione di lavoro, che rappresenta un momento importante nel percorso di sviluppo dei giovani calciatori.
La selezione regionale under 19 alle 16.15 di mercoledì sosterrà un allenamento a Ostra Vetere. Ecco i convocati. Alma Fano: Filippo Scarlatti; Aurora Treia: Alex Gabrielli, Tommaso Giuliodori, Guglielmo Luca; Biagio Nazzaro: Tommaso Schiaroli; Chiesanuova: Pierandrea Negro, Paolo Parioli; Fabriano Cerreto: Lorenzo Chiavellini; Fermana: Alessio Malafronte; Folgore Castelraimondo: Edoardo Spurio; Gabicce – Gradara: Tomas Bergamini, Filippo e Samuele Magi; K Sport: Tommaso Montagna; Urbino: Alessandro Eco, Filippo Mazzaferri; Montegranaro: Matteo Alidori, Nicola Ciarrocchi; Matelica: Nicola Mengani, Daniele Montella; Moie Vallesina: Giosuè Lorenzetti; Montefano: Leonardo Angelucci, Davide Castignani, Lorenzo Galeotti, Giorgio Talozzi; Monturano: Matteo Cassetta, Alessio Milozzi; Osimana: Gianmaria Verdini; Palmense: Diego Cappella; Sangiustese: Tommaso Di Giminiani; Settempeda: Riccardo Borgiani; Tavullia Valfoglia: Tommaso Cesarini; Tolentino: Leonardo Romitelli; Trodica: Gioele Baldi; Urbania: Jacopo Casadei; Vigor Castelfidardo: Romeo Guidobaldi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Lo stage diventa un incubo: “Stuprata a 19 anni dal tutor”
Leggi anche: Metz-Lens (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati
Il 14 gennaio amichevole contro la Spagna a Coverciano: le scelte di Alberto Bollini; Convocazione Rappresentativa Regionale Under 19 -; Calcio Under 19 nazionale: tra i convocati Lorenzo Sebastiani, giovane talento aquilano; Rappresentativa Under 19 Basilicata, ecco l'elenco dei convocati!.
Under 19 nazionale: tra i convocati Lorenzo Sebastiani, giovane talento aquilano - C’è anche un giovane dell’Aquila tra i profili scelti per il palcoscenico nazionale: Lorenzo Sebastiani. laquilablog.it
Calcio, Rappresentativa Juniores: Siri del Millesimo e Prudente del Pietra Ligure unici convocati per la provincia di Savona - Tra i convocati figurano due calciatori provenienti da società della provincia di Savona: Filippo Siri (Millesimo Calcio) ed Edoardo Prudente (Pietra Ligure 1956). svsport.it
Italia Under 19, le convocate per le qualificazioni all'Europeo: 6 le reduci dal Mondiale U17 - Si riparte: dopo la semifinale centrata allo scorso Europeo in Polonia, la Nazionale femminile Under 19 riaccende i motori per una nuova avventura continentale. tuttomercatoweb.com
Lamine yamal x neymer #lamineyamal #neymar #viral #trending
CALCIO - UNDER 15 PROVINCIALE Real Limbadi 1 Francavilla Angitola 15 La Usd Francavilla Angitola ha battuto il Real Limbadi con una vittoria larga e si prepara al match con la Vibo Academy. Per la formazione di mister Conidi reti di Giar facebook
L’augurio di chi ama il calcio ( o quel che ne rimane) è che si decidano a rimuovere dal regolamento il cosiddetto step-on-foot. Quasi sempre non è un fallo, ma una casualità. Tempo fa quando accadeva, l’autore del “pestone” chiedeva scusa e finiva lì. Oggi, i x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.