Calcio Under 19 Ecco i convocati per lo stage di mercoledì

La selezione regionale Under 19 si prepara per lo stage di mercoledì, con un allenamento programmato alle 16.15 a Ostra Vetere. Di seguito, l’elenco dei convocati per questa sessione di lavoro, che rappresenta un momento importante nel percorso di sviluppo dei giovani calciatori.

La selezione regionale under 19 alle 16.15 di mercoledì sosterrà un allenamento a Ostra Vetere. Ecco i convocati. Alma Fano: Filippo Scarlatti; Aurora Treia: Alex Gabrielli, Tommaso Giuliodori, Guglielmo Luca; Biagio Nazzaro: Tommaso Schiaroli; Chiesanuova: Pierandrea Negro, Paolo Parioli; Fabriano Cerreto: Lorenzo Chiavellini; Fermana: Alessio Malafronte; Folgore Castelraimondo: Edoardo Spurio; Gabicce – Gradara: Tomas Bergamini, Filippo e Samuele Magi; K Sport: Tommaso Montagna; Urbino: Alessandro Eco, Filippo Mazzaferri; Montegranaro: Matteo Alidori, Nicola Ciarrocchi; Matelica: Nicola Mengani, Daniele Montella; Moie Vallesina: Giosuè Lorenzetti; Montefano: Leonardo Angelucci, Davide Castignani, Lorenzo Galeotti, Giorgio Talozzi; Monturano: Matteo Cassetta, Alessio Milozzi; Osimana: Gianmaria Verdini; Palmense: Diego Cappella; Sangiustese: Tommaso Di Giminiani; Settempeda: Riccardo Borgiani; Tavullia Valfoglia: Tommaso Cesarini; Tolentino: Leonardo Romitelli; Trodica: Gioele Baldi; Urbania: Jacopo Casadei; Vigor Castelfidardo: Romeo Guidobaldi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

