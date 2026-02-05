Coppa Italia l' Inter col turnover va in semifinale | Torino battuto 2-1

L’Inter di Christian Chivu supera il turno di coppa con una formazione rinnovata e batte il Torino 2-1 ai quarti di finale. I nerazzurri, che hanno optato per un turnover massiccio, trovano i gol di Bonny e Diouf e ora si preparano a sfidare in semifinale la vincente di Napoli-Como. La partita si è giocata a Monza, e il risultato permette all’Inter di continuare la corsa in coppa.

Monza, 4 febbraio 2026 - Doppia missione compiuta per l'Inter di Christian Chivu. I nerazzurri, con massiccio turnover, vincono i quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino per due a uno, grazie ai gol di Bonny e Diouf, uno per tempo, e ora affronteranno la vincente di Napoli-Como. Un coriaceo Torino non ce l'ha fatta a rimontare il doppio svantaggio, ha accorciato Kulenovic nella ripresa, ma è stato comunque autore di una buona partita, potendo dire di essere uscito a testa alta dopo aver eliminato la Roma e fatto sudare l'Inter. Per la capolista di Serie A, invece, vittoria con rotazione e gestione dei minuti, con i giovani Kamate e Cocchi titolari dal primo minuto e autori di due ottime prove. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, l'Inter col turnover va in semifinale: Torino battuto 2-1 Approfondimenti su Coppa Italia Inter Inter in semifinale di Coppa Italia: Torino battuto 2-1, il VAR cancella il pari granata L’Inter di Cristian Chivu si prende la semifinale di Coppa Italia battendo 2-1 il Torino all’U-Power Stadium. Probabili formazioni Inter Torino: Chivu a caccia della semifinale di Coppa. Spazio al turnover, in attacco tocca a loro Questa sera l’Inter sfida il Torino in una partita decisiva per la semifinale di Coppa Italia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Coppa Italia Inter Argomenti discussi: Coppa Italia, Inter-Torino: tutto quello che c'è da sapere; Inter-Torino: probabili, Pio Esposito e Bonny contro Kulenovic; Coppa Italia, Inter-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv; Inter-Torino, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni. Coppa Italia Inter-Torino 2-1, le pagelle: Diouf frizzante (7), assist al bacio per Kamate (7). Lampo Bonny (6,5). Nerazzurri in semifinaleA Monza, l'Inter batte il Torino 2-1 e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Napoli-Como. Ad aprire le danze Bonny al 35', il raddoppio ... leggo.it Inter-Torino, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale, l'ex Juve la riapreI nerazzurri di Chivu contendono ai granata di Baroni l’accesso alle semifinali del 4 marzo e 22 aprile ... tuttosport.com Inter encamina su clasificación a semifinales de Coppa Italia. x.com Coppa Italia, in campo alle 21 Inter-Torino DIRETTA #ANSA facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.