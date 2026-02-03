La Juventus sta valutando l’ipotesi di acquistare Jean Philippe Mateta. Fabrizio Romano rivela che il club ha ricevuto una proposta per l’attaccante, ma proprio nel giorno decisivo del mercato, Mateta si è infortunato. La trattativa sembra mettere in dubbio il suo trasferimento, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi.

Novità incredibili sulla trattativa per Mateta Clamoroso retroscena di Fabrizio Romano sull’ultimo giorno di calciomercato Legato a Jean Philippe Mateta. “ Dopo non aver superato le visite mediche col Milan, gli agenti di Mateta lo hanno riproposto alla Juventus che ha detto di no.. ” Un retroscena che ha del clamoroso se L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Romano “Mateta proposto alla Juve.” Poi l’infortunio.

Fabrizio Romano ha aggiornato sulla possibile trattativa tra Juventus e Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta.

La Juventus ha deciso di non accettare lo scambio proposto dal Crystal Palace che coinvolge Mateta.

