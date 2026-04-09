Juventus progetto Spalletti | alla Continassa si guarda al futuro
Nella giornata attuale si svolgono incontri decisivi presso il centro di allenamento della squadra, con la possibile conferma del prolungamento del contratto di Luciano Spalletti fino al 2028. Tra oggi e domani si conoscerà l’esito di questa trattativa, che riguarda il futuro dell’allenatore. La decisione sarà comunicata ufficialmente nelle prossime ore o al massimo entro domani.
Ore decisive, questione di attimi: tra oggi e domani si saprà se Luciano Spalletti avrà messo nero su bianco il rinnovo fino al 2028. Gli accordi sono cambiati, la qualificazione alla Champions è ancora tutta da inseguire, ma non sarà questo a decidere il futuro del tecnico. La Juventus, infatti, prepara una partita diversa, con un progetto più ambizioso sul tavolo per convincere Spalletti. Il destino di Spalletti e della Juventus è ancora da decidere. Il percorso di Spalletti con la Vecchia Signora sembrava destinato a chiudersi a fine stagione in caso di mancata qualificazione in Champions League, ma per il tecnico di Certaldo la partita è ancora aperta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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