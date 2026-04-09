Nella giornata attuale si svolgono incontri decisivi presso il centro di allenamento della squadra, con la possibile conferma del prolungamento del contratto di Luciano Spalletti fino al 2028. Tra oggi e domani si conoscerà l’esito di questa trattativa, che riguarda il futuro dell’allenatore. La decisione sarà comunicata ufficialmente nelle prossime ore o al massimo entro domani.

Ore decisive, questione di attimi: tra oggi e domani si saprà se Luciano Spalletti avrà messo nero su bianco il rinnovo fino al 2028. Gli accordi sono cambiati, la qualificazione alla Champions è ancora tutta da inseguire, ma non sarà questo a decidere il futuro del tecnico. La Juventus, infatti, prepara una partita diversa, con un progetto più ambizioso sul tavolo per convincere Spalletti. Il destino di Spalletti e della Juventus è ancora da decidere. Il percorso di Spalletti con la Vecchia Signora sembrava destinato a chiudersi a fine stagione in caso di mancata qualificazione in Champions League, ma per il tecnico di Certaldo la partita è ancora aperta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, progetto Spalletti: alla Continassa si guarda al futuro

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