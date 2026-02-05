La Juventus ha deciso di confermare Spalletti come allenatore anche per il futuro. Entro marzo i dirigenti si incontreranno alla Continassa per discutere il rinnovo e pianificare il nuovo progetto tecnico. La volontà di continuare insieme è forte da entrambe le parti.

Spalletti Juve, il club ha scelto di puntare ancora sul tecnico toscano: a marzo il summit per il rinnovo, volontà comune di proseguire a lungo. La pianificazione sportiva della Juventus non conosce soste e, parallelamente alle sfide del campo, la società sta definendo le pietre angolari su cui edificare il progetto dei prossimi anni. Il centro di gravità permanente di questa visione futura è senza dubbio Luciano Spalletti. L’analisi pubblicata oggi dal Corriere dello Sport non lascia spazio a interpretazioni: la dirigenza bianconera è sempre più convinta, in maniera ormai pressoché totale e definitiva, che l’allenatore toscano sia l’unica figura capace di incarnare lo spirito di rinascita e l’ambizione richiesti per il domani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti Juve, nessun dubbio sul futuro del tecnico: entro quella data vertice alla Continassa per il rinnovo e impostare il nuovo progetto

Venerdì si è svolto un vertice alla Continassa tra Spalletti e Comolli, focalizzato sul calciomercato della Juventus.

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Luciano Spalletti, confermando il suo ruolo nel progetto futuro del club.

