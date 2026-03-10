Jankto attacca duramente Nicola | È un cog****e il peggior allenatore che ho avuto!

Jankto ha espresso parole dure nei confronti di Davide Nicola, definendolo un “cog****e” e il peggior allenatore che abbia mai avuto. Le sue dichiarazioni sono arrivate in modo diretto e senza filtri, evidenziando un forte dissenso nei confronti del tecnico. Le frasi sono state rilasciate pubblicamente, senza alcun tentativo di mascherare il proprio disappunto.

