McKennie a DAZN | Una parola per descrivere Spalletti? Unico Non ho mai avuto un allenatore così in carriera è fortissimo

Weston McKennie è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Parma e Juventus. Di seguito le sue parole. ESULTANZE – « Lavoriamo sulla barriera in allenamento e quando si sposta la palla devi fare un passo così. È questo » SPALLETTI – « È unico. Non ho mai avuto un allenatore così in carriera, fortissimo, anche sul gruppo. Sono felice, tutti siamo felici di lavorare con lui »

Condò analizza la situazione attuale della Juventus, evidenziando come il peso del passato possa rappresentare un ostacolo mentale.

