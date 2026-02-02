McKennie a DAZN | Una parola per descrivere Spalletti? Unico Non ho mai avuto un allenatore così in carriera è fortissimo
McKennie ha parlato dopo la vittoria contro il Parma, che ha visto la Juventus vincere 4-1. Il centrocampista statunitense ha detto che Spalletti è un allenatore unico, il migliore con cui abbia lavorato finora. Ha sottolineato quanto sia forte e diverso dagli altri, e ha mostrato entusiasmo per il suo modo di lavorare. La squadra sembra aver trovato un nuovo spirito, e McKennie non nasconde il suo apprezzamento per il tecnico.
McKennie è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Parma e Juventus, partita vinta 4-1 dai bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni. Weston McKennie è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Parma e Juventus. Di seguito le sue parole. ESULTANZE – « Lavoriamo sulla barriera in allenamento e quando si sposta la palla devi fare un passo così. È questo » SPALLETTI – « È unico. Non ho mai avuto un allenatore così in carriera, fortissimo, anche sul gruppo. Sono felice, tutti siamo felici di lavorare con lui » QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
