spalletti juventus manca solo la firma per il rinnovo del contratto il tecnico deve decidere unicamente questa cosa

Il tecnico toscano della Juventus ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto. Ora manca solo la firma ufficiale per completare l’operazione. La decisione di firmare spetta esclusivamente a lui, che deve soltanto formalizzare l’intesa. La questione riguarda quindi solo il passaggio finale prima di ufficializzare il prolungamento del contratto.

Spalletti Juventus, manca solo la firma per il rinnovo del contratto del tecnico toscano. Il mister deve decidere solamente questa cosa. La Juve ha scelto la strada della continuità, decidendo di blindare la propria guida tecnica. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il rinnovo di Luciano Spalletti è ormai virtualmente definito. Nonostante i risultati altalenanti registrati nei mesi scorsi, la fiducia della proprietà nei confronti dell’allenatore non è mai venuta meno. L’accordo è totale in quasi tutti i suoi dettagli e mancano soltanto le firme ufficiali per sancire il prolungamento del rapporto professionale tra le parti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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