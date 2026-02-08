Juventus non solo Yildiz | Spalletti si prende Kostic e riapre il caso rinnovo

La Juventus non si ferma a Yildiz. Spalletti si prende anche Kostic e riapre il caso rinnovo. La società lavora su più fronti per sistemare il futuro della squadra, puntando a rafforzare la rosa e risolvere questioni aperte.

La blindatura di Kenan Yildiz non è che il primo tassello di un mosaico molto più ampio che la Juventus intende comporre per definire il proprio domani. Le parole dell’amministratore delegato Damien Comolli risuonano come una dichiarazione d’intenti: «Vogliamo costruire la Juventus del futuro, e il rinnovo di Kenan è solo l’inizio». Tuttavia, dietro l’entusiasmo per la conferma del numero dieci, si cela un’agenda fitta di scadenze imminenti. Se il dossier relativo a Weston McKennie resta una priorità assoluta, nelle ultime settimane è balzata agli onori della cronaca la posizione di Filip Kostic, passato da esubero di lusso a risorsa rigenerata dalla cura di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

I tifosi bianconeri devono ancora capire cosa succederà alla loro squadra.

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

