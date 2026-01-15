Mingueza Juve il calciatore ha detto sì ai bianconeri per giugno Il Celta Vigo al momento non apre all’addio immediato per un motivo Il retroscena

Mingueza ha confermato il suo interesse a trasferirsi alla Juventus a partire da giugno. Attualmente, il Celta Vigo non permette un addio immediato, a causa di motivi legati alla gestione contrattuale. La trattativa è in fase avanzata, ma resta da risolvere questa questione per finalizzare il trasferimento. La situazione si definisce nelle prossime settimane, con la volontà del calciatore di vestire la maglia bianconera.

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo e, tra i profili monitorati con maggiore attenzione, spicca quello di un difensore eclettico capace di ricoprire più ruoli nel pacchetto arretrato. Le ultime indiscrezioni confermano su Mingueza si sta scaldando rapidamente, con il club bianconero intenzionato a bruciare la concorrenza internazionale per assicurarsi il talento spagnolo. Nelle ultime settimane, il nome dell'esterno del Celta Vigo era finito prepotentemente nel mirino della Premier League, con l'Aston Villa pronto all'assalto.

Chi è Oscar Mingueza, l'esterno spagnolo vicino alla Juventus capace di giocare in 7 ruoli diversi; Calciomercato Juve, Mingueza jolly per la difesa: corsa a cinque e due strade per chiudere; Oscar Mingueza da subito alla Juventus? Pronta l'offerta per il Celta Vigo; Chi è Oscar Mingueza, l'obiettivo della Juventus per la fascia destra e non solo: scuola Barcellona, in scadenza con il Celta Vigo.

