Juve Como Fabregas perde un elemento chiave della rosa per la sfida ai bianconeri Di chi si tratta
Cesc Fabregas dovrà fare a meno di un giocatore importante per la partita contro il Como. Il motivo è un infortunio che ha colpito uno dei suoi uomini chiave durante l’allenamento di ieri. La sua assenza potrebbe influenzare la strategia tattica della Juventus in vista del match di sabato. I dirigenti stanno già valutando le possibili alternative per coprire questa perdita. La squadra si prepara a sfidare il Como senza uno dei suoi elementi principali.
Juve Como, Cesc Fabregas perde un elemento fondamentale della rosa per la sfida di sabato pomeriggio. Ecco di chi si tratta. La Juve riceve notizie importanti dagli uffici della Lega Serie A in vista del prossimo turno di campionato. A seguito del recupero della 24ª giornata tra Milan e Como, il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni che impatteranno sui prossimi match. La notizia principale riguarda Nico Paz, che è stato squalificato per una giornata. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il talento argentino, che era diffidato ed è stato ammonito contro il Milan, non sarà dunque disponibile per la gara di sabato all’Allianz Stadium, rappresentando un’assenza pesante per la formazione lariana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Emergenza vittorie per la #Juve La Vecchia Signora ospita il #Como dopo 3 ko in 4 partite tra Italia ed Europa. Bianconeri e lariani sono entrambi reduci da una settimana in campo, chi si porta a casa 3 punti fondamentali in ottica Coppe #JuventusComo x.com
Conferenza Spalletti pre Juve Como Ecco a che ora parla facebook