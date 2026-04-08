juve primavera ufficiale il rinnovo del contratto di marco tiozzo il comunicato del club

La società ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Marco Tiozzo con la squadra Primavera. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato pubblicato dal club, che conferma l’accordo con il giocatore. La firma è avvenuta recentemente e il contratto è stato reso pubblico dalla stessa società. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle condizioni dell’accordo.

di Angelo Ciarletta Juve Primavera, è ufficiale il rinnovo del contratto di Marco Tiozzo. C’è anche il comunicato del club bianconero dopo la firma. Marco Tiozzo, giovane talento della Juve Primavera, ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con i bianconeri. Di seguito il comunicato. MERCATO JUVE LIVE IL COMUNICATO – « Giornata speciale per Marco Tiozzo Pagio che prolunga il suo contratto alla Juventus: dopo la firma del primo accordo nel novembre 2024, il centrocampista classe 2008 rinnova in bianconero fino al 30 giugno 2028. Arrivato a Torino dopo aver giocato nel settore giovanile del Padova, Tiozzo si è subito messo in mostra in... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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