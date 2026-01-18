Una storia molto brutta mio figlio ha fatto di tutto per riallacciare i rapporti con Graziano | parla la mamma di Valentino Rossi

Stefania Palma, madre di Valentino Rossi, commenta la recente vicenda che coinvolge il suo ex marito Graziano e il figlio. In una dichiarazione, sottolinea gli sforzi di Valentino per ristabilire i rapporti e riflette sulla complessità della situazione. La vicenda evidenzia le tensioni familiari e le dinamiche personali che influenzano i protagonisti di questa storia pubblica.

“Se Graziano avesse fatto il falegname, Ambra sicuramente non era lì ”. Dopo l’iniziale silenzio, nella vicenda che vede contrapposti Valentino Rossi e il padre Graziano interviene anche Stefania Palma, mamma del nove volte campione del mondo ed ex moglie di Rossi senior. Le sue parole, riportate da Il Resto del Carlino, aggiungono un nuovo tassello a una storia familiare diventata ormai di dominio pubblico: “Una storia molto brutta e devo dire che mio figlio ha fatto di tutto per riallacciare i rapporti con il padre”. La madre di Valentino insiste soprattutto sul tema della frattura familiare, che a suo dire non esisteva fino a pochi anni fa: “Per Natale ci si è sempre visti tutti quanti assieme a tavola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La mamma di Valentino Rossi sulla faida col padre: “Una storia molto brutta da quando c’è quella donna”

Stefania Palma, madre di Valentino Rossi e prima moglie di Graziano Rossi, commenta la recente escalation nella disputa tra le due famiglie. In un intervento, esprime il suo pensiero sulla situazione, evidenziando come i rapporti siano stati complicati da quando è entrata in scena una nuova figura femminile. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto su una vicenda familiare che continua a suscitare attenzione.

L’appello di Graziano Rossi al figlio Valentino: "Ritira la denuncia contro Ambra, aspetto una tua chiamata"

Graziano Rossi ha invitato il figlio Valentino a ritirare la denuncia contro Ambra Arpino, futura moglie del padre. In un messaggio, il motociclista esprime speranza di un chiarimento e attende una chiamata da parte di Valentino. La vicenda riguarda una denuncia per circonvenzione di incapace, sollevata dal giovane nei confronti della compagna di Rossi, suscitando attenzione e riflessioni sulla dinamica familiare.

