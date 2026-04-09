Gianni Morandi si prepara a partecipare come ospite a una puntata speciale di Affari Tuoi, il quiz di Rai1 che mantiene buoni ascolti. Durante l’evento, il cantante promuoverà il lavoro di Stefano De Martino, conduttore del programma. Inoltre, Morandi tornerà a partecipare a Canzonissima, il varietà storico che torna in tv dopo diversi anni. La partecipazione di Morandi si inserisce nel palinsesto della rete, tra intrattenimento e musica.

Gianni Morandi si prepara a diventare il grande protagonista di una puntata evento di Affari Tuoi, il game show di Rai1 che continua a dominare gli ascolti sotto la guida di Stefano De Martino. Per una sera, l’amatissimo cantante vestirà i panni di concorrente, portando sul palco dei “pacchi” tutta la sua energia e il suo carisma. Un appuntamento atteso, che promette di trasformarsi in uno dei momenti più seguiti della stagione. Il lancio del nuovo singolo e il legame con Jovanotti. L’ospitata arriva in un momento importante per Morandi, impegnato nel lancio del nuovo singolo Monghidoro, firmato da Jovanotti. Il brano anticipa anche il tour “C’era un ragazzo: Gianni Morandi Story”, un progetto che ripercorre la sua carriera e il suo legame con il pubblico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Affari Tuoi, Morandi promuove De Martino e torna su Canzonissima

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Jovanotti e Gianni Morandi con Stefano De Martino per una puntata speciale di Affari TuoiFanpage apprende che quella di venerdì 10 aprile sarà una puntata speciale di Affari Tuoi con due ospiti d'eccezione.

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