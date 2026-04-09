Jordan Bardella chi è Maria Carolina | la nuova compagna del presidente di RN

Jordan Bardella ha recentemente annunciato di aver iniziato una relazione con Maria Carolina, che si presenta come la nuova compagna del leader di un partito politico francese. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, considerando la figura pubblica di Bardella e il suo ruolo nel panorama politico nazionale. La donna, di origini europee, è nota per aver avuto un passato legato alla famiglia reale europea, con riferimenti a una discendenza diretta di Luigi XIV.

La Francia potrebbe riabbracciare una discendente di Luigi XIV, il re che fu decapitato durante la rivoluzione che segnò la fine dell'ancien régime. Di chi si tratta? Il suo nome è Maria Carolina di Borbone. La 22enne è un'aristocratica italiana, nata a Roma e indicata sul sito della Real Casa come "principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Calabria e Palermo". E, soprattutto, è la compagna di Jordan Bardella, probabile candidato del Rassemblement national e a soli 30 anni favorito nella corsa all’Eliseo 2027. Della coppia se ne parla fin dal gennaio di quest'anno, quando il figlio di un'immigrata italiana.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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AMORE REALPOLITIK Sembra che ci sia una storia d’amore tra la principessa Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella. I due sono stati fotografati da Paris-Match e pubblicati durante una passeggiata in Corsica. Jordan Bardella, l presidente del Rasse - facebook.com facebook