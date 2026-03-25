Calciomercato Juventus Joao Mario può anche rimanere al Bologna | ecco quanto chiedono i bianconeri per cederlo

La Juventus ha aperto alla possibilità che Joao Mario rimanga al Bologna anche dopo questa sessione di calciomercato. La società bianconera ha comunicato l’importo richiesto per cederlo definitivamente, che al momento non ha ancora trovato un accordo con il club emiliano. La trattativa tra le due parti resta in corso, con le parti che attendono una risposta definitiva.

Calciomercato Juventus, Joao Mario può rimanere al Bologna: quanto chiede la società bianconera per cederlo definitivamente. La Juve osserva con attenzione le prestazioni dei suoi calciatori in prestito per pianificare le prossime mosse di mercato. Tra i profili in evidenza c’è Joao Mario. Il giocatore portoghese ha trovato un’ottima continuità d’impiego con la maglia del Bologna, attirando l’interesse della dirigenza rossoblù. MERCATO JUVE, LE ULTIME Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club felsineo sarebbe intenzionato ad avviare una trattativa per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino. La Juve, dal canto suo, non considera il laterale un elemento su cui puntare per il futuro e ha già fissato il prezzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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