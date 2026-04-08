Jennie Garth su divorzio aumenti di peso e dipendenze | la rinascita della Kelly di Beverly Hills

Jennie Garth, nota per il ruolo di Kelly in Beverly Hills 90210, ha condiviso nel suo memoir i dettagli della sua vita privata, parlando di un divorzio, di problemi legati a dipendenze e di aborti spontanei. La cantante e attrice ha descritto anche un aumento di peso avvenuto nel corso degli anni, offrendo un resoconto diretto delle difficoltà affrontate. Il libro fornisce un quadro sincero di momenti complessi vissuti negli ultimi anni.

Jennie Garth, la Kelly di Beverly Hills 90210, racconta nel suo memoir divorzio, dipendenze e aborti spontanei. Ecco come ha ritrovato la sobrietà, il peso forma e la pace con sé stessa a 54 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il vestito più indimenticabile di Beverly Hills 90210? Lo indossarono sia Brenda che Kelly (e ancora oggi lo vediamo su molte passerelle)Era il 19 novembre 1992 quando in Italia venne trasmessa la prima puntata della serie divenuta cult.

“Documenti presentati nel tribunale sbagliato”: l’ex marito di Shannen Doherty impugna l’accordo di divorzio firmato poche ore prima della morte dell’attrice di Beverly HillsL’ex marito di Shannen Doherty contesta l’accordo di divorzio firmato poche ore prima della morte dell’attrice.

Si parla di: Beverly Hills, 90210 torna su Sky: ecco che fine hanno fatto le sue (allora) star.

Jennie Garth su divorzio, aumenti di peso e dipendenze: la rinascita della Kelly di Beverly HillsJennie Garth, la Kelly di Beverly Hills 90210, racconta nel suo memoir divorzio, dipendenze e aborti spontanei ... fanpage.it

Jennie Garth, primo shooting in lingerie a 53 anni. Ed è pazzescaPrimo shooting in lingerie per Jennie Garth, l’indimenticabile Kelly in Beverly Hills 90210: su sua stessa ammissione, non lo avrebbe mai pensato possibile. Eppure, a 53 anni, è arrivata la sua prima ... dilei.it